Маркевич спрогнозував результат матчу Іспанія – Бельгія у чвертьфіналі ЧС-2026

Мирон Маркевич поділився очікуваннями від поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, в якому зіграють збірні Іспанії та Бельгії.

Його слова передає Sport.ua.

Досвідчений фахівець заявив, що в цьому протистоянні є явний фаворит. Він прогнозує перемогу "Фурії Рохи" та назвав точний рахунок.

"Що стосується майбутньої гри, то я практично впевнений, що Іспанія домінуватиме і, гадаю, доведе свою перевагу над опонентом. Так, бельгійці багато забивають, але іспанці не пропускають, у них все в цьому плані налагоджено. Це не просто так. Очевидно, що вони хочуть виграти чемпіонат світу. Якщо підопічні Луїса де ла Фуенте пройдуть Бельгію, то в півфіналі нас чекає протистояння гідне фіналу. Франція також мріє про перемогу на Мундіалі. У чвертьфіналі ставлю на перемогу Іспанії – 2:0", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що на попередній стадії турніру іспанці здолали Португалію (1:0). Збірна Бельгії не залишила шансів США, розгромивши суперника з рахунком 4:1.

У півфіналі переможець цієї пари зіграє проти Франції. Підопічні Дідьє Дешама напередодні пройшли Марокко (2:0).