Аргентина – Швейцарія: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Аргентини та Швейцарії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,73. Нічия – 3,60. Виграш європейців – 5,33.

Прохід "альбіселесте" до наступної стадії турніру – 1,36. На те, що команда Мурата Якіна проб'ється до півфіналу – 3,20.

Протистояння відбудеться 12 липня на "Ерроухед Стедіум" у Канзас-Сіті. Стартовий свисток пролунає о 4:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Аргентина пройшла Єгипет. Швейцарія в серії пенальті здолала Колумбію.

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