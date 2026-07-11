Я хотів залишитися на полі: Куртуа – про свою травму в матчі 1/4 фіналу ЧС-2026

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа відреагував на поразку в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії (1:2).

Його слова передає As.

Зірковий голкіпер висловився про свою травму. Через неї він не зміг дограти поєдинок до кінця та був замінений за рахунку 1:1.

"Під час одного з дальніх вибивань я відчув біль. Мій організм уже був перевантажений після 30 подібних ударів. Під час кількох сейвів я це помічав і бачив, що біль посилюється. Тому я й сів, щоб лікар мене оглянув. Я хотів залишитися на полі, але не міг вибивати м'яч. Я б міг пограти ще хвилин п'ять, але тренер сказав мені, що замінить мене, якщо я не готовий на всі 100%. Нічого страшного, вирішувати йому. Побачимо, що покаже МРТ. Сподіваюся, нічого серйозного. Думаю, все обійдеться". – сказав Куртуа.

Також воротар Реала став на захист Сенне Ламменса, який його замінив. Він допустив результативну помилку, невдало відбивши удар, після чого на добиванні Мікель Меріно забив переможний гол:

"Поле дуже сухе, і Ламменсу просто не пощастило. Не потрібно цькувати хлопця. Футбол буває жорстоким, а він провів чудовий сезон у Манчестер Юнайтед. Він на це не заслуговує".

Зазначимо, що це був 115-й матч для Тібо Куртуа за збірну Бельгії. У складі "червоних дияволів" він пропустив 90 голів і 57 разів залишав свої ворота "сухими".

У півфіналі Іспанія зіграє проти Франції. Поєдинок відбудеться 14 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.