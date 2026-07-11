Не збираємося ні на кого вказувати пальцем: тренер збірної Бельгії відреагував на виліт із ЧС-2026

Наставник збірної Бельгії Руді Гарсія висловився про поразку від Іспанії (1:2) у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Його слова передає RTL.

Фахівець заявив, що пишається своїми підопічними. На його думку, долю зустрічі вирішили деталі й "червоні дияволи" мали шанс пройти до наступної стадії турніру:

"Ми дивилися іспанцям прямо в очі та змусили їх засумніватися в собі, особливо після того, як зрівняли рахунок. Шкода, що нам не вдалося довести матч до додаткового часу. Всі вирішили дрібниці. Ми припустилися кількох помилок, а проти такої команди цього робити не можна. Їм не можна дарувати подарунки. Молоді гравці повинні взяти з цього урок. Саме ці помилки коштували нам продовження боротьби на турнірі. Але ми залишаємося єдиним колективом і не збираємося ні на кого вказувати пальцем. Я по-справжньому пишаюся своїми футболістами. Ми показали, що Бельгія була однією з найкращих команд турніру. Можливо, ми могли пройти ще далі, ми були дуже близькі до цього, але треба прийняти той факт, що наша пригода закінчилася".

Тренер також подякував фанатам за підтримку й назвав ще один фактор, який у чвертьфіналі був проти бельгійців.

"Ми подарували бельгійському народу мрію. Було неймовірно приємно бачити кадри з Бельгії та фан-зони після перемоги над США. Усі 12 мільйонів бельгійців підтримували цю команду. Саме цього я хотів досягти, коли починав роботу з "червоними дияволами". Звісно, ​​травми не зіграли нам на руку. Тілеманс отримав пошкодження ще під час розминки, потім поле був змушений залишити Куртуа, де Брюйне також не зміг дограти матч до кінця", – сказав Гарсія.

Зазначимо, що збірна Бельгії стала першою командою на турнірі, яка забила гол у ворота Іспанії. "Червоні дияволи" перервали "суху" серію Унаї Сімона, який раніше став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу.

Напередодні Тібо Куртуа також поділився думками про матч із "Фурією Рохою". Він висловився про свою травму та результативну помилку Сенне Ламменса.

У півфіналі збірна Іспанії зіграє із Францією. Цей поєдинок відбудеться 14 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.