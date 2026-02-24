Титуловані німецькі клуби підтримали Україну у день річниці повномасштабного вторгнення Росії

Клуби німецької Бундесліги – Боруссія Дортмунд, Гамбург та Вердер підтримали Україну у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Вердер нагадав світову про страждання на незмірні втрати для мільйонів українців.

"З 24 лютого 2022 року у центрі цієї війни – руйнування, страждання та незмірні втрати для мільйонів людей. Сім'ї були розділені, міста зруйновані, а безліч людей і досі живе в страху та невизначеності. Особливо тяжко страждає мирне населення, яке постійно опиняється у зоні бойових дій.

Ми, Вердер Бремен, у цей день висловлюємо свою солідарність із народом України. Наші думки – з усіма постраждалими: з тими, хто залишився на рідній землі, і з тими, хто був змушений шукати притулок і знайшов новий дім у Бремені", – йдеться в заяві.