Титуловані німецькі клуби підтримали Україну у день річниці повномасштабного вторгнення Росії
Клуби німецької Бундесліги – Боруссія Дортмунд, Гамбург та Вердер підтримали Україну у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.
Вердер нагадав світову про страждання на незмірні втрати для мільйонів українців.
"З 24 лютого 2022 року у центрі цієї війни – руйнування, страждання та незмірні втрати для мільйонів людей. Сім'ї були розділені, міста зруйновані, а безліч людей і досі живе в страху та невизначеності. Особливо тяжко страждає мирне населення, яке постійно опиняється у зоні бойових дій.
Ми, Вердер Бремен, у цей день висловлюємо свою солідарність із народом України. Наші думки – з усіма постраждалими: з тими, хто залишився на рідній землі, і з тими, хто був змушений шукати притулок і знайшов новий дім у Бремені", – йдеться в заяві.
Боруссія опублікувала допис щодо четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України.
"Чотири роки тому розпочалась війна Росії проти України.
Наші думки й надалі з українським цивільним населенням, яке вже понад 1460 днів зазнає страждань і руйнувань", – йдеться в заяві.
Гамбург акцентував увагу на війні Росії проти цивільного населення в Україні.
"Руйнування інфраструктури внаслідок російських атак особливо боляче б'є по людях узимку. У Києві, який пов'язаний із Гамбургом партнерством між містами, понад мільйон людей залишилися без електроенергії за температури близько мінус 15 градусів.
Наші думки з усіма, хто страждає від війни, та з їхнім правом на мир, безпеку й самовизначене майбутнє", — йдеться у дописі клубу.
Напередодні своє звернення до українців опублікував президент УАФ Андрій Шевченко.
Зазначимо, що однією з останніх втрат футбольної спільноти через повномасштабне вторгнення став Владислав Стрельчук. Він загинув після російського обстрілу Нікопольського району.