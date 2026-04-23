Атлетико знайшов заміну Грізманну в Німеччині

Німецький атакувальний півзахисник Боруссії Дортмунд Юліан Брандт може продовжити кар'єру в іспанському Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Marca.

У березні повідомлялося про те, що Брандт наприкінці сезону покине Боруссію на правах вільного агента. Атлетико зацікавлений у його підписанні. У Мадриді в ньому бачать заміну легенді клубу Антуану Грізманну, який влітку відправиться у МЛС.

У поточному сезоні на рахунку Брандта 11 голів і 3 асисти в 37 матчах за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість 29-річного німця у 20 мільйонів євро. Брандт виступає за Боруссію з літа 2019 року, коли клуб із Дортмунда віддав за нього леверкузенському Баєру 25 мільйонів євро.