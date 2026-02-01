Внаслідок російського обстрілу загинув український футболіст

У суботу, 31 січня, загинув футболіст ФК Нікополь Владислав Стрельчук після російського обстрілу Нікопольського району.

Про це повідомляє Асоціація футболу Дніпропетровської області.

31-річний Стрельчук був вихованцем нікопольського футболу і протягом кар'єри виступав за обласні, міські та районні команди Нікопольського району. У футбольному середовищі його знали як світлу і позитивну людину.

"Його знали як світлу й позитивну людину. АФДО висловлює щирі співчуття родині, близьким і футбольній спільноті Нікопольщини. Світла пам'ять", – йдеться в повідомленні.

Через трагедію 4 тур чемпіонату Нікопольського району, який мав відбутися 1 лютого, було перенесено.

Раніше повідомлялося про смерть колишнього захисника харківського Металіста Павла Андрєєва. З початку 2022 року він був у лавах ЗСУ, звідки звільнився через важку хворобу.