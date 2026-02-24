Війна – це людські життя, ми пам'ятатимемо кожне: Шевченко – про четверту річницю повномасштабного вторгнення

Андрій Шевченко звернувся до земляків у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відповідний допис він зробив на своїй сторінці в Instagram.

Президент УАФ заявив, що війна – це насамперед люди. Він написав, що Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв, які стали на захист рідної країни, серед яких чимало повернулись з поля бою на щиті.

"Війна – це імена. За чотири роки кожен українець склав свій список – тих, кого згадує у хвилину мовчання, за ким сумує, кого оплакує. Це близькі та випадкові знайомі. Це діти, які вже ніколи не досягнуть повноліття. Це спортсмени, які вже ніколи не вийдуть на старт, не піднімуть прапор на п'єдесталі. Це страшні числа в новинах після чергового обстрілу. Та найдовші списки – захисників і захисниць, які втратили життя в боротьбі проти ворога. На Меморіалі загиблих представників футбольної спільноти – 378 імен футболістів і тренерів, які приєдналися до Сил оборони та загинули, захищаючи Україну. Сьогодні, 24 лютого, – четверті роковини повномасштабного вторгнення росії. Війна – це людські життя. Ми пам'ятатимемо кожне", – написав Шевченко.

Зазначимо, що однією з останніх втрат футбольної спільноти через повномасштабне вторгнення став Владислав Стрельчук. Він загинув після російського обстрілу Нікопольського району.

31-річний футболіст був вихованцем місцевого футболу. Його життя обірвалось в останній день січня 2026 року.