Збірна Німеччини — збірна Шотландії: де дивитися матч Євро-2024
Збірна Німеччини зустрінеться з Шотландією в межах стартового матчу чемпіонату Європи-2024.
Гра відбудеться у п'ятницю, 14 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.
Окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.