Збірна Німеччини — збірна Шотландії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Німеччини зустрінеться з Шотландією в межах стартового матчу чемпіонату Європи-2024.

Гра відбудеться у п'ятницю, 14 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

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Окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.