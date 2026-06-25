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Кларк: Шотландія сама ускладнила собі життя в матчі з Бразилією

Олег Дідух — 25 червня 2026, 13:34
Кларк: Шотландія сама ускладнила собі життя в матчі з Бразилією
Стів Кларк
Getty Images

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився враженнями від матчу чемпіонату світу 2026 року проти Бразилії.

Слова фахівця наводить ВВС.

"Ми самі собі ускладнили завдання, ось і все. Ми самі пропустили голи, ми самі подарували їм гру, яку вони хотіли. Це розчаровує. Наші подальші перспективи на чемпіонаті світу? Я навіть не думаю про це", – заявив Кларк.

Нагадаємо, в ніч з 24 на 25 червня Шотландія у третьому турі чемпіонату світу 2026 року програла Бразилії з рахунком 0:3.

Команда завершила груповий етап на третьому місці в групі С з 3 очками та різницею голів "-3", і поки що зберігає шанси на вихід у плейоф, посідаючи 6 місце в рейтингу третіх команд. В 1/16 вийдуть 8 із 12 кращих третіх місць у групах.

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