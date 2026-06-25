Кларк: Шотландія сама ускладнила собі життя в матчі з Бразилією
Стів Кларк
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Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився враженнями від матчу чемпіонату світу 2026 року проти Бразилії.
Слова фахівця наводить ВВС.
"Ми самі собі ускладнили завдання, ось і все. Ми самі пропустили голи, ми самі подарували їм гру, яку вони хотіли. Це розчаровує. Наші подальші перспективи на чемпіонаті світу? Я навіть не думаю про це", – заявив Кларк.
Нагадаємо, в ніч з 24 на 25 червня Шотландія у третьому турі чемпіонату світу 2026 року програла Бразилії з рахунком 0:3.
Команда завершила груповий етап на третьому місці в групі С з 3 очками та різницею голів "-3", і поки що зберігає шанси на вихід у плейоф, посідаючи 6 місце в рейтингу третіх команд. В 1/16 вийдуть 8 із 12 кращих третіх місць у групах.