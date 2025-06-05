Роналду – один з найкращих, визначилися оцінки матчу Німеччина – Португалія

Нападник Збірної Португалії Кріштіану Роналду став одним з найкращих гравців матчу Німеччина – Португалія в півфіналі Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Про це повідомляє аналітичне видання SofaScore.

Форвард Аль-Насра отримав найвищу оцінку серед гравців "селесао" – 7,6. На рахунку Роналду 1 гол, 1 ключовий пас та 1 створений гольовий момент для партнера по команді.

7,6 від SofaScore також отримав партнер Кріштіану по команді Бруну Фернандеш.

Найкращими ж футболістами на полі стали півзахисники збірної Німеччини Флоріан Вірц та Йозуа Кімміх, гру яких оцінили в 7,9. Саме ці два хавбеки створили єдиний гол "бундестім" у цьому поєдинку.

Збірна Португалії стала першим фіналістом Ліги націй, чекаючи на свого наступного суперника. Він визначиться 5 червня, коли в іншому півфіналі зіграють Іспанія та Франція.

Нагадаємо, що Португалія може вдруге в своїй історії виграти Лігу націй. Раніше вона ставала переможцем даного турніру у сезоні-2018/19.