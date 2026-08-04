Хто його підпише – той виграє: помічник Турана закликав італійський гранд придбати Трубіна

Асистент головного тренера Шахтаря Карло Ніколіні висловився щодо можливого трансферу Анатолія Трубіна з Бенфіки в Ювентус.

Його слова передає Tutto Juve.

Італійський фахівець переконаний, що воротар збірної України став би підсиленням для туринців. Він вважає, що "стара синьйора" має діяти більш рішуче та підписати уродженця Донецька, який перебуває у шорт-листі цього клубу.

"Трубін був правильним варіантом для інвестиції ще кілька років тому, а зараз – тим більше. Його нинішня ціна не здається мені надто високою, адже ви отримуєте вже сформованого воротаря, який може гарантувати багато років виступів на найвищому рівні. Не розумію, чому клуб не робить рішучого кроку за голкіпером, який уже проявив себе в Україні, Португалії та має міжнародний досвід. Хто його підпише – той виграє. Вже у 18 років мене вражала його зрілість. Вона залишилася й донині, а сам він дуже сильно виріс як футболіст. Це воротар із усіма якостями, необхідними для гри на найвищому рівні. До того ж він справжній професіонал і дуже розумний хлопець", – сказав Ніколіні.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бенфіка хоче отримати за Трубіна щонайменше 20 мільйонів євро. Він виступає за "орлів" із серпня 2023 року.

Відтоді Анатолій провів за лісабонців 151 матч. У них він пропустив 146 голів і 60 разів залишав свої ворота "сухими".

Чинний контракт голкіпера розрахований до завершення сезону-2027/28. Угода містить клаусулу в розмірі близько 100 мільйонів євро.