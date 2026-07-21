Воротар збірної України запустить власну футбольну академію

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін працює над запуском власної футбольної академії.

Про це повідомляє телеграм-канал Футбол 2.0.

За їхньою інформацією, академія відкриється на території України вже наприкінці серпня поточного року. Першим етапом стане створення юнацької команди у віковій категорії U-19.

Для академії буде розроблено свій унікальний брендинг – форму, логотип тощо. Більше деталей щодо проєкту буде розкрито найближчим часом.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про інтерес до Трубіна з боку Ювентуса. Португальський клуб хоче отримати за голкіпера збірної України 40 мільйонів євро, оскільки 40% від суми трансферу отримає попередній клуб воротаря, донецький Шахтар.