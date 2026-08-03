Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ювентус зацікавився воротарем ПСЖ

Олег Дідух — 3 серпня 2026, 18:10
Ювентус зацікавився воротарем ПСЖ
Люка Шевальє
ФК ПСЖ

Туринський Ювентус зробив пропозицію ПСЖ щодо трансферу французького воротаря Люка Шевальє.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Ювентус представив пропозицію щодо Шевальє минулої п'ятниці (31 липня). При цьому для керівництва туринського клубу Шевальє не є пріоритетною кандидатурою на позицію воротаря.

Також ПСЖ запропонував послуги Шевальє ряду інших клубів Серії А і АПЛ.

Нагадаємо, Шевальє перейшов у ПСЖ влітку минулого року з Лілля за 40 мільйонів євро та мав стати основним воротарем команди. Проте по ходу сезону він програв конкуренцію Матвію Сафонову, і тепер чемпіони Франції хочуть позбутися його.

На заміну Шевальє ПСЖ хоче підписати воротаря збірної Японії Зіона Судзукі з Парми.

ПСЖ Ювентус Люка Шевальє

Ювентус

Ювентус підписав форварда ПСЖ
Боснійський вундеркінд після яскравого виступу на ЧС-2026 став гравцем Ювентуса
Ювентус випередив Челсі у боротьбі за боснійського вундеркінда
Центрфорвард Манчестер Юнайтед опинився на радарі Ювентуса – ЗМІ
Ліон підписав нападника Ювентуса

Останні новини