Ювентус зацікавився воротарем ПСЖ

Туринський Ювентус зробив пропозицію ПСЖ щодо трансферу французького воротаря Люка Шевальє.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Ювентус представив пропозицію щодо Шевальє минулої п'ятниці (31 липня). При цьому для керівництва туринського клубу Шевальє не є пріоритетною кандидатурою на позицію воротаря.

Також ПСЖ запропонував послуги Шевальє ряду інших клубів Серії А і АПЛ.

Нагадаємо, Шевальє перейшов у ПСЖ влітку минулого року з Лілля за 40 мільйонів євро та мав стати основним воротарем команди. Проте по ходу сезону він програв конкуренцію Матвію Сафонову, і тепер чемпіони Франції хочуть позбутися його.

На заміну Шевальє ПСЖ хоче підписати воротаря збірної Японії Зіона Судзукі з Парми.