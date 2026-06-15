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Я можу прийняти цей результат: Куман – про матч Нідерландів із Японією на ЧС-2026

Денис Іваненко — 15 червня 2026, 06:26
Я можу прийняти цей результат: Куман – про матч Нідерландів із Японією на ЧС-2026
Роналд Куман

Головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман відреагував на нічию своєї команди в поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 проти Японії (2:2).

Його слова передає NOS.

Фахівець заявив, що обидві команди продемонстрували футбол високої якості та зізнався, чи задоволений підсумковим результатом.

"Не зовсім, якщо зважати на те, що ми двічі вели в рахунку. Але якщо дивитися на кількість моментів обох команд, то так. Я вважаю, що це був матч дуже високого рівня, тож із нічиєю можна змиритися. Зазвичай вони пресингують дуже високо. Сьогодні вони робили це лише тоді, коли поступалися в рахунку. До цього – ні. Думаю, через побоювання.

Жаль, що другий гол ми пропустили після кутового. Але я можу з цим змиритися. Результат – найважливіше. Японія – дуже сильна та якісна команда. Я можу прийняти цей результат. Нам є чому повчитися після цього матчу. Але я побачив і дуже багато хорошого", – сказав Куман.

Зазначимо, що у групу F на ЧС-2026 також потрапили збірні Швеції та Тунісу. Саме з першими свій наступний поєдинок проведуть підопічні Роналда Кумана.

Гра відбудеться 20 червня. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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