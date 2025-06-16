Визначилися перші чвертьфіналісти молодіжного Євро-2025

За підсумками другого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2025 серед гравців до 25 років визначилися перші учасники плейоф турніру.

У квартеті A достроково до чвертьфіналу кваліфікувалися збірні Іспанії та Італії, саме вони визначать лідера групи в останньому матчі.

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Також дві перемоги у двох турах має Німеччина, яка очолює групу B та Данія, що знаходиться на першій позиції у квартеті D.

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Учора, 15 червня, збірна Англії зіграла внічию зі Словенією та має шанси не вийти до плейоф турніру. Також у першому турі Португалія та Франція не визначили сильнішого, а отже Грузія матиме шанс зачепитися за вихід у чвертьфінал.

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У групі D збірна України має не програти Нідерландам в останньому турі, щоб вийти у плейоф. Нічия та перемога гарантують українцям 1/4 фіналу турніру, а поразка означатиме виліт.