Анчелотті не викличе Неймара на березневі матчі збірної Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не планує викликати зіркового форварда Сантоса Неймара на наступні матчі команди.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, Анчелотті не планує викликати Неймара через його погану фізичну форму після кількох травм. Весняні товариські матчі для збірної Бразилії стануть останніми перед чемпіонатом світу 2026 року.

Участь Неймара у мундіалі під загрозою, Анчелотті оцінюватиме фізичний стан 34-річного нападника ближче до старту турніру. 26 березня та 1 квітня збірна Бразилії проведе товариські матчі проти Франції та Хорватії відповідно.

Раніше повідомлялося про те, що Анчелотті продовжив контракт із збірною Бразилії ще на чотири роки.

Неймар готовий завершити кар'єру, якщо не потрапить до складу збірної на ЧС-2026.