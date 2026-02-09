Неймар погрожує закінчити кар'єру, якщо не потрапить у заявку збірної Бразилії на ЧС-2026

Атакувальний півзахисник Неймар хоче потрапити у заявку збірної Бразилії на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє The Touchline.

34-річний футболіст навіть готовий повісити бутси на цвях, якщо не поїде на Мундіаль, який відбуватиметься із 11 червня до 19 липня.

Заради виступу на ЧС зірка бразильського Сантона готовий йти на жертви та крайні міри. Наразі Неймар відновлюється від травми.

Нагадаємо, що 22 грудня 2025 року колишній гравець каталонської Барселони переніс артроскопічну операцію на лівому коліні. На початку 2026-го стало відомо про пролонгацію угоди Неймара із Сантосом. Новий контракт розрахований до кінця цього року.

За його спиною 128 матчів за збірну Бразилії, у яких він забив 79 голів та віддав 59 асистів. Востаннє Неймар грав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли відіграв тайм у поєдинку проти Уругваю (поразка 2:0) у рамках кваліфікації на ЧС.

Відзначимо, що бразильська збірна вже дізналась усіх своїх суперників на стадії групового етапу чемпіонату світу-2026. "Селесао" зіграє проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).