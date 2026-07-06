Неймар повторив рекорд Пеле на чемпіонатах світу

Неймар повторив досягнення Пеле на чемпіонатах світу, яке більше не підкорювалось жодному бразильцю.

Він став лише другим гравцем в історії своєї збірної, хто забивав гол на чотирьох Мундіалях. Зірковий вінгер відзначився взяттям воріт в матчі 1/8 фіналу проти Норвегії (1:2), реалізувавши пенальті на останніх секундах зустрічі.

Раніше Неймар забивав на турнірах у 2014, 2018 та 2022 роках. Загалом футболіст Сантоса на світових першостях провів 15 поєдинків, у яких записав собі в актив 13 результативних дій.

Зазначимо, що після вильоту від "вікінгів" Неймар оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Він є найкращим бомбардиром та асистентом "селесао" в історії (80 голів і 59 асистів).