Розкрито деталі перепалки Неймара з воротарем збірної Норвегії

Бразильські ЗМІ розкрили деталі перепалки, яка трапилася між воротарем збірної Норвегії Ер'яном Нюландом та вінгером збірної Бразилії Неймаром перед пенальті в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026.

Про це повідомляє Globo.

У компенсований до другого тайму час арбітр призначив у ворота збірної Норвегії другий пенальті за матч. Його взявся виконувати Неймар, проте перед пробиттям у нього виникла словесна перепалка на підвищених тонах із голкіпером норвежці Ер'яном Нюландом.

– Куди хочеш, щоби я пробив?, – запитав бразилець.

– У поперечину. Пробий у поперечину, – відповів Нюланд.

– Зі мною таке не пройде. Не зі мною, невдаха, – сказав Неймар.

У підсумку Неймар реалізував пенальті, повторивши досягнення Пеле та ставши другим бразильцем, який забивав на 4 чемпіонатах світу. Це не врятувало бразильців від вильоту (поразка 1:2), а Неймар після матчу оголосив про завершення кар'єри в збірній.