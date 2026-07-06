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Розкрито деталі перепалки Неймара з воротарем збірної Норвегії

Олег Дідух — 6 липня 2026, 15:36
Розкрито деталі перепалки Неймара з воротарем збірної Норвегії
Неймар
Getty Images

Бразильські ЗМІ розкрили деталі перепалки, яка трапилася між воротарем збірної Норвегії Ер'яном Нюландом та вінгером збірної Бразилії Неймаром перед пенальті в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026.

Про це повідомляє Globo.

У компенсований до другого тайму час арбітр призначив у ворота збірної Норвегії другий пенальті за матч. Його взявся виконувати Неймар, проте перед пробиттям у нього виникла словесна перепалка на підвищених тонах із голкіпером норвежці Ер'яном Нюландом.

– Куди хочеш, щоби я пробив?, – запитав бразилець.
– У поперечину. Пробий у поперечину, – відповів Нюланд.
– Зі мною таке не пройде. Не зі мною, невдаха, – сказав Неймар.

У підсумку Неймар реалізував пенальті, повторивши досягнення Пеле та ставши другим бразильцем, який забивав на 4 чемпіонатах світу. Це не врятувало бразильців від вильоту (поразка 1:2), а Неймар після матчу оголосив про завершення кар'єри в збірній.

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