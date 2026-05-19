Неймар гратиме, якщо заслужить: Анчелотті – про виклик бразильця на ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про виклик Неймара на чемпіонат світу, який востаннє грав за "селесао" аж у 2023 році.

Італійський фахівець пояснив включення зіркового гравця в заявку на турнір. Він не гарантує тому ігровий час, але впевнений, що футболіст Сантоса буде корисним.

"Оцінка Неймара стосувалася його фізичної форми. В останніх матчах він мав ігрову практику. Можливо, у нього ще є можливість покращити кондиції за цей період до дебюту на ЧС, але ми розуміємо, що його досвід у турнірах такого типу, любов до нього в колективі та атмосфера, яку він може створити, здатні допомогти команді. Хочу висловитися чітко: Неймар гратиме, якщо заслужить. У нас є тренування, і ми будемо вирішувати. Я маю уявлення про стартовий склад, але повинен подивитися на тренувальний процес. Гравці готові і перебувають у хорошій формі, щоб виходити в основі. Неймар має таку ж роль, як і інші футболісти – допомагати", – сказав Анчелотті.

Він додав, що не варто покладати всі очікування на одного гравця. Спеціаліст також розповів, на якій позиції в команді бачить Неймара.

"Усі виконавці повинні підтримувати один одного та використовувати власні якості, щоб допомогти збірній виграти чемпіонат світу. Мені не потрібні зірки, мені потрібні гравці, готові допомагати команді перемагати на ЧС. Я бачу Неймара як більш центрального нападника. У товариському матчі проти Панами, який стане прощальним перед власними вболівальниками, я перевірю якомога більшу кількість гравців", – заявив італієць.

Зазначимо, що чемпіонат світу триватиме з 11 червня по 19 липня. Збірна Бразилії на груповому етапі зіграє проти Марокко, Гаїті та Шотландії.

Неймар є найкращим бомбардиром та асистентом в історії "селесао". Він провів 128 матчів, у яких забив 79 голів і віддав 59 асистів.