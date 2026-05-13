Анчелотті: Ніхто не тиснув на мене щодо Неймара

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті пояснив своє рішення включити вінгера Сантоса Неймара до розширеної заявки на ЧС-2026.

Слова італійського фахівця наводить Reuters.

"Неймар – важливий гравець для цієї країни через той талант, який він завжди демонстрував. Але в нього були проблеми, і він наполегливо працює над відновленням. Останнім часом він значно покращився і регулярно грає. Очевидно, це не таке просте рішення для мене. Ми маємо ретельно зважити всі за і проти. Я добре знаю, що Неймар улюбленець, не лише публіки, а й гравців. Це також фактор, адже ми маємо враховувати атмосферу, яка супроводжуватиме його виклик.

Це не так, ніби я кину бомбу в роздягальні. Його справді дуже люблять. У останніх матчах Неймар значно покращив фізичну форму. Він провів кілька дуже хороших ігор останнім часом та здатен підтримувати високий інтенсивний темп протягом матчу. На мене ніхто не тиснув, щоб я викликав Неймара. Рішення буде на сто відсотків професійним. Я враховуватиму лише його виступи як футболіста. Нічого більше", – заявив тренер.