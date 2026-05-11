Анчелотті включив Неймара в розширену заявку збірної Бразилії на ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті визначився з попереднім списком футболістів на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє UOL.

До розширеного списку потрапили 55 футболістів, серед яких – Неймар і Тіаго Сілва. Обох виконавців уже тривалий час не викликали до національної збірної.

Неймар востаннє виходив на поле у футболці збірної Бразилії ще восени 2023 року. Після цього 34-річний нападник не потрапляв до складу через проблеми зі здоров'ям та тривале відновлення.

41-річний Тіаго Сілва не виступав за збірну після чемпіонату світу 2022 року.

Читайте також : Мессі: Неймар заслуговує поїхати на чемпіонат світу

Остаточний список із 26 футболістів збірна Бразилії має оголосити 18 травня.

Нагадаємо, Неймар не був викликаний до збірної Бразилії на березневі товариські матчі, проте згодом головний тренер команди Карло Анчелотті заявив, що у форварда є шанси поїхати на ЧС-2026.