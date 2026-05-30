Челсі може підписати зіркового захисника Ліверпуля

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате може продовжити кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє L'Equipe.

Раніше повідомлялося про те, що Конате покине Ліверпуль на правах вільного агента наприкінці червня поточного року – сторонам не вдалося домовитися про продовження контракту.

Цим намагається скористатися Челсі, який хоче запросити Конате. Захисник вимагає зарплату в 300 – 350 тисяч фунтів на тиждень. Лондонці планують запропонувати гравцеві трохи меншу зарплату та компенсувати це великим підписним бонусом.

Нагадаємо, що французький оборонець виступає за Ліверпуль із літа 2021-го. Відтоді провів за "мерсисайдців" 183 матчі (7 голів та 4 асисти) та завоював 5 титулів.

У сезоні-2025/26 Конате відзначився 2 м'ячами у 51-му поєдинку в усіх клубних турнірах.