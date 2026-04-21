Криза триває: Брайтон завдав Челсі п’ятої поразки поспіль в АПЛ

Сьогодні, 21 квітня, відбувся матч 34 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Брайтон вдома обіграв Челсі.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

"Чайки" вийшли вперед вже на 3-й хвилині гри, голом відзначився турецький захисник Ферді Кадіоглу після розіграшу кутового. У другій половині перевагу господарів подвоїв 21-річний Джек Гіншелвуд. Остаточний рахунок встановив Денні Велбек на 90+1 хвилині.

Для Челсі – це п'ята поспіль поразка у межах чемпіонату Англії.

Чемпіонат Англії – АПЛ

34 тур, 21 квітня

Брайтон – Челсі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Кадіоглу, 2:0 – 56 Гіншелвуд, 3:0 – 90+1 Велбек

Попередня очна зустріч клубів відбулася у вересні 2025 року. Вона також завершилася перемогою "чайок" з рахунком 3:1.

Нагадаємо, напередодні фанати Челсі провели масовий протест проти керівництва клубу.