Гранд АПЛ звільнив головного тренера команди

Челсі оголосив про звільнення Ліама Росеньйора з посади головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Його з англійським грандом був розрахований до 30 червня 2032 року.

Нагадаємо, що він очолював Челсі з січня 2026-го. Напередодні лондонський клуб у 34 турі АПЛ на виїзді розгромно програв Брайтону 0:3, а серія поразок команди вже складає 5 матчів поспіль.

На даний момент "сині" посідають сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ з 48 очками в активі. Наступний матч команда проведе 26 квітня проти Лідса в межах півфіналу Кубку Англії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є лондонці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,28. Натомість на звитягу Лідса можна поставити з коефіцієнтом 2,90, на нічию – 3,60.

Раніше повідомлялося, що пріоритетною кандидатурою для босів Челсі на посаду нового тренера є нинішній наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн. Він уже був близьким до того, щоби очолити Челсі в 2023 році.

