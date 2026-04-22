Челсі видав найгіршу серію з 1912 року

Челсі видав найгіршу серію в історії клубу за понад 113 років.

Напередодні команда Ліама Росеньора в матчі 34 туру АПЛ на виїзді програла Брайтону з рахунком 0:3. Для Челсі ця поразка стала п'ятою поспіль у національному чемпіонаті, чого з командою не траплялося з 1993 року.

При цьому, в п'яти програних матчах підопічні Росеньора навіть не зуміли забити жодного голу. П'яти поспіль "сухих" поразок у чемпіонаті у Челсі не було ще з 1912 року.

Востаннє команда Росеньора забивала та перемагала ще 4 березня поточного року, коли на виїзді з рахунком 4:1 була обіграна Астон Вілла.

На даний момент Челсі посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ з 48 очками в активі. Росеньор очолює команду з січня поточного року.