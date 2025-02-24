Було непросто, – Піхальонок оцінив перемогу Динамо над Карпатами

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував перемогу команди над львівськими Карпатами в матчі 18 туру УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба "біло-синіх".

"Після великої перерви було не просто. Вийшла важка гра, але добре, що ми здобули перемогу. Очікували, що Карпати будуть добре виходити з оборони й добре пресингувати. У першому таймі ми створили багато моментів, але, на жаль не змогли їх використати. У другій половині зустрічі спочатку Коля Михайленко чудово реалізував свій момент, а потім Ванат.

Газон? Якщо чесно – шикарний. Дуже дякую працівникам, агроному, усім, хто ним займався, за такий газон, бо грати на такому полі в кайф. Це просто топ", – резюмував Піхальонок.