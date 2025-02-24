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Було непросто, – Піхальонок оцінив перемогу Динамо над Карпатами

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 10:41
Олександр Піхальонок Динамо Київ
Олександр Піхальонок
Динамо Київ

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував перемогу команди над львівськими Карпатами в матчі 18 туру УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба "біло-синіх".

ісля великої перерви було не просто. Вийшла важка гра, але добре, що ми здобули перемогу. Очікували, що Карпати будуть добре виходити з оборони й добре пресингувати. У першому таймі ми створили багато моментів, але, на жаль не змогли їх використати. У другій половині зустрічі спочатку Коля Михайленко чудово реалізував свій момент, а потім Ванат.

Газон? Якщо чесно – шикарний. Дуже дякую працівникам, агроному, усім, хто ним займався, за такий газон, бо грати на такому полі в кайф. Це просто топ", – резюмував Піхальонок.

У наступному поєдинку Динамо зіграє проти Ворскли – матч відбудеться 28 лютого, стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Раніше підсумки матчу з "левами" підбив один з героїв зустрічі – Микола Михайленко.

Динамо Київ Карпати Чемпіонат України, УПЛ Олександр Піхальонок

Олександр Піхальонок

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