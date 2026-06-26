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УПЛ визначила символічну збірну сезону-2025/26: хто потрапив до списку найкращих

Микола Літвінов — 26 червня 2026, 12:55
УПЛ визначила символічну збірну сезону-2025/26: хто потрапив до списку найкращих
УПЛ

Українська Прем'єр-Ліга визначила символічну збірну найкращих гравців у сезоні-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба вищого футбольного дивізіону України.

Одинадцятку найкращих сформували завдяки опитуванню ведучих УПЛ ТБ та журналістів провідних спортивних видань у кожному турі чемпіонату. Після закінчення кампанії організатори підрахували всі раніше створені проміжні збірні та віддані голоси.

За підсумками цього до символічної збірної потрапили:

  • Воротар: Домчак (Карпати).
  • Захисники: Кузик (ЛНЗ), Сарапій (Полісся), Горін (ЛНЗ), Караваєв (Динамо).
  • Півзахисники: Мендоса (Кривбас), Бруніньйо (Карпати), Буяльський (Динамо), Педріньйо (Шахтар), Проспер (Шахтар).
  • Нападник: Пономаренко (Динамо).
УПЛ

Як відомо, турецький наставник донецького Шахтаря Арда Туран був визнаний найкращим тренером УПЛ сезону-2025/26.

Своєю чергою, венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса визнаний найкращим гравцем елітного дивізіону чемпіонату України за підсумками кампанії.

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