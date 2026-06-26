УПЛ визначила символічну збірну сезону-2025/26: хто потрапив до списку найкращих

Українська Прем'єр-Ліга визначила символічну збірну найкращих гравців у сезоні-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба вищого футбольного дивізіону України.

Одинадцятку найкращих сформували завдяки опитуванню ведучих УПЛ ТБ та журналістів провідних спортивних видань у кожному турі чемпіонату. Після закінчення кампанії організатори підрахували всі раніше створені проміжні збірні та віддані голоси.

За підсумками цього до символічної збірної потрапили:

Воротар: Домчак (Карпати).

Домчак (Карпати). Захисники: Кузик (ЛНЗ), Сарапій (Полісся), Горін (ЛНЗ), Караваєв (Динамо).

Кузик (ЛНЗ), Сарапій (Полісся), Горін (ЛНЗ), Караваєв (Динамо). Півзахисники: Мендоса (Кривбас), Бруніньйо (Карпати), Буяльський (Динамо), Педріньйо (Шахтар), Проспер (Шахтар).

Мендоса (Кривбас), Бруніньйо (Карпати), Буяльський (Динамо), Педріньйо (Шахтар), Проспер (Шахтар). Нападник: Пономаренко (Динамо).

УПЛ

Як відомо, турецький наставник донецького Шахтаря Арда Туран був визнаний найкращим тренером УПЛ сезону-2025/26.

Своєю чергою, венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса визнаний найкращим гравцем елітного дивізіону чемпіонату України за підсумками кампанії.