Буковина продовжила контракт з досвідченим голкіпером

Основний воротар чернівецької Буковини Герман Пеньков продовжив контракт з командою та допоможе їй у новому сезоні Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 32-річним голкіпером розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Пеньков приєднався до Буковини влітку 2025 року та став важливим гравцем чемпіонського сезону в Першій лізі. На його рахунку 18 матчів, у восьми з яких зберіг свої ворота "сухими". За підсумками кампанії його визнали найкращим голкіпером сезону в складі "жовто-чорних".

Голкіпер є вихованцем донецького Металурга. На дорослому рівні виступав за Сталь (Кам'янське), львівські Карпати, донецький Олімпік, ФК Львів, закарпатський Минай, вірменський Пюнік та ЛНЗ. У 2015 році провів один матч за молодіжну збірну України U-21.

Напередодні повідомлялося, що центральний півзахисник черкаського ЛНЗ В'ячеслав Танковський розпочне новий сезон у Буковині.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Буковина стала чемпіоном Першої ліги та повернулася до УПЛ після 32-річної перерви.