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Названо найкращого тренера сезону в УПЛ

Олег Дідух — 14 червня 2026, 13:12
Названо найкращого тренера сезону в УПЛ
Арда Туран
УПЛ

Турецький наставник донецького Шахтаря Арда Туран був визнаний найкращим тренером УПЛ сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

У голосуванні експертів Туран випередив Віталія Пономарьова з черкаського ЛНЗ і Руслана Ротаня з житомирського Полісся, чиї команди завоювали срібло та бронзу відповідно.

Нагадаємо, Туран очолив Шахтар влітку минулого року. У поточному сезоні 39-річний турецький фахівець привів свою команду до чемпіонства в УПЛ і півфіналу Ліги конференцій.

Напередодні найкращим гравцем УПЛ сезону-2025/26 було визнано венесуельського вінгера Кривбаса Глейкера Мендосу. Після завершення чемпіонату він перейшов у донецький Шахтар.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Арда Туран

Арда Туран

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