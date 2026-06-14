Названо найкращого тренера сезону в УПЛ
Арда Туран
УПЛ
Турецький наставник донецького Шахтаря Арда Туран був визнаний найкращим тренером УПЛ сезону-2025/26.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.
У голосуванні експертів Туран випередив Віталія Пономарьова з черкаського ЛНЗ і Руслана Ротаня з житомирського Полісся, чиї команди завоювали срібло та бронзу відповідно.
Нагадаємо, Туран очолив Шахтар влітку минулого року. У поточному сезоні 39-річний турецький фахівець привів свою команду до чемпіонства в УПЛ і півфіналу Ліги конференцій.
Напередодні найкращим гравцем УПЛ сезону-2025/26 було визнано венесуельського вінгера Кривбаса Глейкера Мендосу. Після завершення чемпіонату він перейшов у донецький Шахтар.