Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Епіцентр продовжив контракт з Федотовим

Олександр Булава — 26 червня 2026, 12:44
Епіцентр продовжив контракт з Федотовим
Епіцентр

Епіцентр продовжив контракт з 26-річним українським голкіпером Микитою Федотовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав дворічний контракт – до літа 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Федотов захищає кольори Епіцентра з січня 2026 року. За цей час він зіграв за клуб 4 матчі, у яких пропустив 7 голів, а в одному поєдинку втримав ворота "на замку".

На професійному рівні Федотов грав за тарасівську ЮКСА, житомирське Полісся та Буковину. У 2021-2023 роках Микита виступав за Монтіхо та Понферраддіна, які грали в нижчих дивізіонах чемпіонату Іспанії.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Федотов перебував у лавах тероборони.

Нагадаємо, що напередодні Епіцентр оголосив про відхід досвідченого форварда Андрія Борячука. А до цього клуб уклав угоду з 28-річним півзахисником Олександрії Артемом Козаком.

Чемпіонат України, УПЛ Микита Федотов Епіцентр Кам'янець-Подільський

Епіцентр Кам'янець-Подільський

Епіцентр продовжив контракти з двома гравцями основи
Епіцентр оголосив про відхід ще одного досвідченого півзахисника
Епіцентр оголосив про відхід українського півзахисника
Епіцентр оголосив про відхід досвідченого нападника
Епіцентр завершив співпрацю із Супрягою та Маткевичем

Останні новини