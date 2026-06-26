Епіцентр продовжив контракт з Федотовим

Епіцентр продовжив контракт з 26-річним українським голкіпером Микитою Федотовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав дворічний контракт – до літа 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Федотов захищає кольори Епіцентра з січня 2026 року. За цей час він зіграв за клуб 4 матчі, у яких пропустив 7 голів, а в одному поєдинку втримав ворота "на замку".

На професійному рівні Федотов грав за тарасівську ЮКСА, житомирське Полісся та Буковину. У 2021-2023 роках Микита виступав за Монтіхо та Понферраддіна, які грали в нижчих дивізіонах чемпіонату Іспанії.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Федотов перебував у лавах тероборони.

Нагадаємо, що напередодні Епіцентр оголосив про відхід досвідченого форварда Андрія Борячука. А до цього клуб уклав угоду з 28-річним півзахисником Олександрії Артемом Козаком.