Аллегрі може розірвати контракт із Міланом через трансферну політику клубу – ЗМІ

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі може достроково покинути італійський колектив через трансферну політику клубу.

Про це інформує La Gazzetta dello Sport.

58-річний наставник вимагатиме від керівництва клубу солідних придбань під час літнього трансферного вікна, якщо "россонері" кваліфікуються до наступного сезону Ліги чемпіонів-2026/27.

Якщо боси "червоно-чорних" не зможуть задовольнити його трансферні апетити, то коуч може розірвати контракт із Міланом.

Угода Аллегрі з клубом Серії А розрахована до кінця червня 2027-го. Мілан після 32-х турів замикає трійку лідерів турнірної таблиці італійської першості, маючи у своєму активі 63 бали. Відставання від лідера сезону Інтера складає вже аж 12 очок, а от до другого Наполі – лише 3 пункти.

Найближчий матч Мілана відбудеться 19 квітня, коли гостюватиме на полі Верони. Початок – о 16:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що нинішній наставник "россонері" є серед потенційних кандидатів на посаду головного тренера мадридського Реала та збірної Італії після звільнення Дженнаро Гаттузо. Аллегрі вже коментував чутки про зацікавленість у ньому від іспанського гранда.

Відзначимо, що скандальний ексфорвард збірної Італії, а нині відеоблогер Антоніо Кассано вкотре різко розкритикував Аллегрі за його захисний стиль гри.