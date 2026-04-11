Кассано: Аллегрі веде італійський футбол до краху

Олег Дідух — 11 квітня 2026, 15:30
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

Скандальний ексфорвард збірної Італії, а нині відеоблогер Антоніо Кассано вкотре різко розкритикував головного тренера Мілана Массіміліано Аллегрі за його захисний стиль гри.

Слова Кассано наводить Sport Mediaset.

"Аллегрі це взагалі не тренер. Він веде наш футбол до краху, це катастрофа, спричинена Аллегрі за останні десять років. Він не вміє тренувати, говорить нісенітниці, продовжує заробляти величезні гроші, і я не розумію, чому", – заявив колишній нападник Роми.

Зазначимо, що Кассано грав під керівництвом Аллегрі в Мілані в 2011-2012 роках. Наразі 58-річний фахівець розглядається як кандидат на посаду головного тренера збірної Італії, яка стала вакантною після звільнення Дженнаро Гаттузо.

