Мілан – Удінезе. Де та коли дивитися матч 32 туру Серії А

У суботу, 11 квітня, на "Стадіо Джузеппе Меацца" відбудеться матч 32 туру італійської Серії А, в якому місцевий Мілан прийматиме Удінезе.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 19:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Мілан, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,45. Натомість на успіх Удінезе можна поставити з коефіцієнтом 7,80, на нічию – 4,70.

Нагадаємо, в першому колі Мілан здобув розгромну гостьову перемогу над Удінезе з рахунком 3:0.

Зазначимо, що Мілан посідає 3 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 63 очки. Натомість Удінезе із 40 балами йде 11-м.

