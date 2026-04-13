Левандовський обрав клуб, до якого хоче перейти влітку, але назвав одну умову

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 00:50
Левандовський обрав клуб, до якого хоче перейти влітку, але назвав одну умову
Нападник Барселони Роберт Левандовський сподівається перейти до Мілана цього літа.

Про це інформує La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, гравець особисто запропонував свої послуги італійському клубу, а його агенти вже провели першу зустріч із представниками "россонері".

Повідомляється, що Роберт має фінансово вигідний варіант із МЛС, проте надає перевагу саме переходу до Мілана, але якщо за підсумками сезону команда потрапить до Ліги чемпіонів. 

У березні Левандовський встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що чинний контракт польського форварда з Барселоною закінчується влітку поточного року. У сезоні 2025/2026 37-річний гравець провів 39 матчів, в яких забив 17 голів й віддав 3 гольові передачі.

Барселона Роберт Левандовський Мілан

Роберт Левандовський

