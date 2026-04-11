Тренер Лаціо може очолити збірну Італії

Олег Дідух — 11 квітня 2026, 13:18
Мауріціо Саррі
Наставник римського Лаціо Мауріціо Саррі може стати новим головним тренером збірної Італії.

Про це повідомляє La Repubblica.

У Саррі розладналися стосунки з президентом Лаціо Клаудіо Лотіто, тому тренер може покинути римський клуб наприкінці поточного сезону. Раніше вже повідомлялося про те, що його може замінити Дженнаро Гаттузо.

Натомість, Саррі входить у шортлист претендентів на заміну самому Гаттузо на чолі збірної Італії. Окрім нього, до списку входять Антоніо Конте, Массіміліано Аллегрі та Джан П'єро Гасперіні.

Також у Саррі є варіанти з працевлаштуванням у Болоньї та Фіорентині. 67-річний фахівець повторно очолив Лаціо влітку минулого року. Наразі команда посідає 9 місце у турнірній таблиці Серії А.

