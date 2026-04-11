Мілан націлився на форварда Баварії

Нападник мюнхенської Баварії та збірної Сенегалу Ніколя Джексон може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Джексон проводить нинішній сезон у Баварії в оренді, права на гравця належать лондонському Челсі. Проте чемпіони Німеччини активовувати опцію викупу 24-річного гравця збірної Сенегалу не планують.

Мілан, у свою чергу, шукає підсилення в лінію атаки на наступний сезон. Окрім Джексона, також розглядаються кандидатури Матео Ретегі та Дарвіна Нуньєса, які виступають у чемпіонаті Саудівської Аравії.

У поточному сезоні на рахунку Джексона 7 голів і 3 асисти в 26 матчах за Баварію в усіх турнірах. Трансферна вартість нападника оцінюється в 40 мільйонів євро.