Назарина: Динамо нас не здивувало

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Кубку України проти київського Динамо.

Слова хавбека наводить УПЛ ТБ.

"Суперник з перших хвилин нас не здивував, ми намагалися грати у свій футбол. Вважаю, що навіть тоді, коли грали у рівних складах, ми показувати достойний футбол. Звісно, виграти в дербі — це завжди приємно, це додає нам впевненості.

Не хотілося наступити на ті ж граблі як з Інтером – поступитися в більшості. Потрібно було використати вільний простір і довести гру до логічного завершення, що і вдалося", – заявив гравець.