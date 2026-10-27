Назарина: Динамо нас не здивувало
Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Кубку України проти київського Динамо.
Слова хавбека наводить УПЛ ТБ.
"Суперник з перших хвилин нас не здивував, ми намагалися грати у свій футбол. Вважаю, що навіть тоді, коли грали у рівних складах, ми показувати достойний футбол. Звісно, виграти в дербі — це завжди приємно, це додає нам впевненості.
Не хотілося наступити на ті ж граблі як з Інтером – поступитися в більшості. Потрібно було використати вільний простір і довести гру до логічного завершення, що і вдалося", – заявив гравець.
Також Назарина прокоментував сутичку із гравцями Динамо після завершення матчу
"Що сталося після фінального свистка? Дербі — це завжди емоції. Іноді позитивні, іноді негативні. Можливо, там з нашого боку у когось не витримали нерви і ми перегнули палицю. Тому ми вибачаємось, ми у війні, потрібно бути спокійними. Має бути повага. Якщо ми десь щось не так зробили, то вибачаємось".
Нагадаємо, 27 жовтня Шахтар розгромив Динамо 3:0 у 1/8 фіналу Кубку України. Динамо з 30 хвилини грало в меншості після вилучення Тараса Михавка.