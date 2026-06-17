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Для мене це не має значення: Мессі – про статус найкращого бомбардира чемпіонатів світу

Денис Іваненко — 17 червня 2026, 08:25
Для мене це не має значення: Мессі – про статус найкращого бомбардира чемпіонатів світу
Ліонель Мессі
Getty Images

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився про повторення рекорду Мірослава Клозе за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу.

Його слова передає TyC Sports.

38-річний футболіст пишається цим досягненням. При цьому він підкреслив, що для нього статистика немає великого значення.

"Це честь – бути там, зважаючи на те, що означає перебувати поряд із Клозе. Роналдо теж там, але, гадаю, це нічого не означає. Мбаппе теж там – він сьогодні оформив дубль. Це просто статистика й нічого більше.

Хоча можливість конкурувати з усіма ними й викликає гордість, для мене це не має значення. Роналдо, з тих, кого я бачив, був одним із найвеличніших, і він не на першому місці – тобто все це так і залишається просто статистикою", – сказав Мессі.

Зазначимо, що Мессі напередодні оформив хеттрик у матчі проти збірної Алжиру (3:0). Тепер на його рахунку 16 голів на чемпіонатах світу.

Це був 200-й поєдинок для Ліонеля у складі національної команди. В ньому він також побив історичний рекорд, який належав Кріштіану Роналду.

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