Для мене це не має значення: Мессі – про статус найкращого бомбардира чемпіонатів світу

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився про повторення рекорду Мірослава Клозе за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу.

Його слова передає TyC Sports.

38-річний футболіст пишається цим досягненням. При цьому він підкреслив, що для нього статистика немає великого значення.

"Це честь – бути там, зважаючи на те, що означає перебувати поряд із Клозе. Роналдо теж там, але, гадаю, це нічого не означає. Мбаппе теж там – він сьогодні оформив дубль. Це просто статистика й нічого більше. Хоча можливість конкурувати з усіма ними й викликає гордість, для мене це не має значення. Роналдо, з тих, кого я бачив, був одним із найвеличніших, і він не на першому місці – тобто все це так і залишається просто статистикою", – сказав Мессі.

Зазначимо, що Мессі напередодні оформив хеттрик у матчі проти збірної Алжиру (3:0). Тепер на його рахунку 16 голів на чемпіонатах світу.

Це був 200-й поєдинок для Ліонеля у складі національної команди. В ньому він також побив історичний рекорд, який належав Кріштіану Роналду.