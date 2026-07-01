Із футболіста в ковбоя: Голанд після перемоги на чемпіонаті світу приміряв капелюх і чоботи в Техасі

Ерлінг Голанд не став довго святкувати вихід Норвегії до 1/8 фіналу чемпіонату світу лише у футбольному колі. Одразу після перемоги над Кот-д'Івуаром нападник вирішив відчути справжній дух американського Півдня та вирушив до Техасу.

Форвард поділився у Snapchat кадрами зі свого невеликого шопінгу, під час якого приміряв класичний ковбойський образ.

Голанд одягнув широкий капелюх, шкіряні ковбойські чоботи та із задоволенням позував перед дзеркалом, ніби справжній герой вестерну.

Схоже, атмосфера США настільки припала до душі норвежцю, що він вирішив ненадовго змінити футбольну форму на стиль справжнього техаського ковбоя.

Нагадаємо, напередодні збірна Норвегії здолала Кот-д'Івуар із рахунком 2:1 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Одним із героїв зустрічі став саме Голанд, який забив переможний м'яч.

Цей гол став для 24-річного форварда 60-м у складі національної збірної, а також дозволив йому продовжити вражаючу серію — Голанд відзначається забитими м'ячами вже у трьох матчах чемпіонату світу поспіль.