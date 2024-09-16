Найсексуальніша футболістка світу пожалілася, що заробляє набагато менше, ніж її зірковий чоловік

Футболістка Ювентуса Аліша Леманн незадоволена тим, що її хлопець Дуглас Луїс, який також є гравцем туринського клубу, отримує набагато більші кошти.

Її слова цитує сайт sport24.gr.

"Усі хотіли б мати однакову зарплату. Я часто розмовляю з Дугласом вдома про це і кажу йому, що це несправедливо. Ми виконуємо однакову роботу, але вам платять у сто разів більше, ніж мені.

Це те, що впливає на мене, тому що я жінка. Очевидно, нам ще потрібно пройти довгий шлях, тому що, можливо, ніколи не буде рівної оплати праці. Потрібна дуже сильна воля, щоб зробити зміни в цьому напрямку", – сказала Леманн.