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Найсексуальніша футболістка світу пожалілася, що заробляє набагато менше, ніж її зірковий чоловік

Руслан Травкін — 16 вересня, 22:10
Найсексуальніша футболістка світу пожалілася, що заробляє набагато менше, ніж її зірковий чоловік
Даглас Луїс та Аліша Леманн
Instagram alishalehmann7

Футболістка Ювентуса Аліша Леманн незадоволена тим, що її хлопець Дуглас Луїс, який також є гравцем туринського клубу, отримує набагато більші кошти.

Її слова цитує сайт sport24.gr.

"Усі хотіли б мати однакову зарплату. Я часто розмовляю з Дугласом вдома про це і кажу йому, що це несправедливо. Ми виконуємо однакову роботу, але вам платять у сто разів більше, ніж мені.

Це те, що впливає на мене, тому що я жінка. Очевидно, нам ще потрібно пройти довгий шлях, тому що, можливо, ніколи не буде рівної оплати праці. Потрібна дуже сильна воля, щоб зробити зміни в цьому напрямку", – сказала Леманн.

Нагадаємо, що Ювентус влітку придбав Дугласа Луїса з Астон Вілли за 51 млн євро. Однією з умов від бразильця було те, що разом із ним до Турину має перейти і його дівчина. "Стара синьора" заплатила за трансфер швейцарської футболістки англійському клубу 60 тисяч євро.

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