У масках тренера та з греблею вікінгів: мексиканці влаштували божевільне святкування після виходу в 1/8 фіналу ЧС

Збірна Мексики подарувала один із найкумедніших моментів чемпіонату світу-2026 вже після фінального свистка. Після впевненої перемоги над Еквадором з рахунком 2:0 у 1/16 фіналу футболісти влаштували справжнє шоу в роздягальні.

Автором вірусного відео став легендарний голкіпер Гільєрмо Очоа. На опублікованих кадрах вся команда сидить на підлозі в масках із зображенням головного тренера Хав'єра Агірре, а один із футболістів відбиває ритм палицею по сміттєвому баку, який перетворився на імпровізований барабан.

Після цього мексиканці синхронно почали виконувати знамениту норвезьку "греблю вікінгів" — святкування, яке стало одним із символів нинішнього чемпіонату світу.

Під час цього ритуалу учасники сідають рядами, ніби екіпаж корабля вікінгів, і дружно імітують веслування, супроводжуючи кожен рух гучним вигуком "Oi! Oi! Oi!".

Саме так збірна Норвегії вже кілька років святкує великі перемоги разом зі своїми вболівальниками. Це стало вірусною традицією на цьому ЧС, що навіть норвезький парламент став учасником челенджу.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Мексика зіграє з переможцем матчу між збірними Англії та ДР Конго. Матч відбудеться 6 липня.