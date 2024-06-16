Ювентус може підписати Луїса та його дівчину-футболістку

Туринський Ювентус може включити гравчиню Астон Вілли Алішу Леманн в угоду по трансферу її хлопця, півзахисника "вілланів" Дугласа Луїса.

Про це повідомляє видання The Sun.

За інформацією джерела, Ювентус зацікавлений у підписанні Леманн, оскільки, окрім посилення жіночої команди, вона може підвищити медійність туринського клубу, адже має популярність у соціальних мережах (16,6 млн підписників у інстаграмі). Луїс також активно лобіює підписання своєї дівчини.

У минулому сезоні Дуглас забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач в Англійській Прем'єр-лізі, а Астон Вілла забезпечила собі місце в Лізі чемпіонів. Зі свого боку Леманн двічі забила у 15 матчах жіночої Суперліги у складі бірмінгемського клубу.