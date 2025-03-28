Одна з найкрасивіших футболісток світу розповіла про стосунки з одноклубницею

Зіркова швейцарська футболістка Аліша Леманн, яка зараз зустрічається з гравцем Ювентуса Дугласом Луїсом, пригадала свої стосунки з іншою футболісткою Рамоною Бахманн. Вона каже, що в сучасному світі це не повинно дивувати.

Про це Аліша заявила в інтерв'ю для Marca.

"Зараз 2025 рік. Я вважаю, що кожен може зустрічатися з ким хоче і бути з ким хоче. Важливо відкрити свій розум і перестати сприймати це як проблему, а натомість розглядати це як прогрес. Будь тим, ким ти є і ким хочеш бути. Любов є любов. Все просто", – заявила вона.

Рамона наразі є гравчинею футбольного клубу Х'юстон. З Алішою вони разом грають за збірну Швейцарії, а також перетиналися на клубному рівні.

Аліша Леманн. ФОТО

Леманн вважається однією з найкрасивіших і найвпізнаваніших футболісток світу. Соціальною мережею з найбільшою кількістю підписників є Instagram, де вона має 16,6 мільйона підписників.

Нагадаємо, нещодавно Аліша пожалілася, що іноді в її сторону відбувається булінг в інтернеті.