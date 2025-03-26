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Якщо я хочу накраситись – накрашусь, – найсексуальніша футболістка світу розповіла про булінг в Інтернеті

Володимир Максименко — 26 березня 2025, 12:55
Якщо я хочу накраситись – накрашусь, – найсексуальніша футболістка світу розповіла про булінг в Інтернеті
Аліша Леманн
Instagram

Одна з найсексуальніших футболісток світу Аліша Леманн розповіла, які образливі повідомлення отримує у соціальних мережах та як на них реагує.

Слова гравчині Ювентуса наводить Talksport.

"Регулярно мені пишуть в інтернеті: "Чому ти використовуєш таку кількість косметики? Нащо ти це робиш?". Я жінка. Хочу накраситись – зроблю це. Якщо хочу накрасити нігті – теж зроблю, це частина мене.

Це не ті речі, на які слід звертати увагу. Я щаслива людина, яка впевнена у собі, кожен день посміхаюсь. Втім, це все ж проблема, адже не дуже приємно таке читати кожен день", – розповіла Леманн.

Нагадаємо, влітку 2024 року Леманн разом зі своїм бойфрендом Дугласом Луїзом перейшла з Астон Вілли до Ювентуса, ставши частиною унікального трансферного дуету.

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Раніше повідомлялося, що футболістка поскаржилася на те, що вона заробляє набагато менше, ніж її зірковий хлопець.

Аліша Леманн

Аліша Леманн

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