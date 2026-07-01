Підкинув на павутині додому: Мессі знявся у промо нового фільму про Людину-павука

Ліонель Мессі продовжує підкорювати не лише футбольний світ, а й Голлівуд. Капітан збірної Аргентини несподівано став учасником промокампанії нового фільму Marvel "Людина-павук: Абсолютно новий день", прем'єра якого запланована на 30 липня 2026 року.

У короткому рекламному ролику аргентинець заходить до одного з кафе Нью-Йорка, де на нього вже чекає виконавець ролі Людини-павука Том Голланд.

За сюжетом актор настільки дивується появі восьмиразового володаря "Золотого м'яча", що буквально підстрибує зі стільця.

Втім, головні сюрпризи починаються вже після цієї зустрічі. У фіналі реклами Мессі отримує можливість відчути себе справжнім супергероєм — Людина-павук забирає футболіста у політ над Нью-Йорком на своїй знаменитій павутині. Кілька секунд видовищної сцени вже стали справжнім хітом серед уболівальників.

Нагадаємо, завдяки голу у ворота Йорданії Ліонель встановив черговий рекорд чемпіонатів світу.

Раніше повідомлялося, що в статуя Мессі в Аргентині завірусилася в соцмережах через незвичний ракурс.