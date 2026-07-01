Українська правда
Усі розділи
Клуб УП

Підкинув на павутині додому: Мессі знявся у промо нового фільму про Людину-павука

Богдан Войченко — 1 липня 2026, 07:52
Скріншот
Підкинув на павутині додому: Мессі знявся у промо нового фільму про Людину-павука

Ліонель Мессі продовжує підкорювати не лише футбольний світ, а й Голлівуд. Капітан збірної Аргентини несподівано став учасником промокампанії нового фільму Marvel "Людина-павук: Абсолютно новий день", прем'єра якого запланована на 30 липня 2026 року.

У короткому рекламному ролику аргентинець заходить до одного з кафе Нью-Йорка, де на нього вже чекає виконавець ролі Людини-павука Том Голланд.

Читайте також :
Відео Повз ЧС-2026, зате поруч із Мадонною: зірки Челсі несподівано стали героями гучного музичного фільму

За сюжетом актор настільки дивується появі восьмиразового володаря "Золотого м'яча", що буквально підстрибує зі стільця.

Втім, головні сюрпризи починаються вже після цієї зустрічі. У фіналі реклами Мессі отримує можливість відчути себе справжнім супергероєм — Людина-павук забирає футболіста у політ над Нью-Йорком на своїй знаменитій павутині. Кілька секунд видовищної сцени вже стали справжнім хітом серед уболівальників.

Нагадаємо, завдяки голу у ворота Йорданії Ліонель встановив черговий рекорд чемпіонатів світу.

Раніше повідомлялося, що в статуя Мессі в Аргентині завірусилася в соцмережах через незвичний ракурс.

ВІДЕО Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу