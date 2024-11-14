Відомі претенденти на звання найкращого молодого гравця року

Оголошено перелік претендентів на звання найкращого молодого футболіста року за версією Globe Soccer Awards.

У 2024 за нагороду боротимуться Ламін Ямал, Пау Кубарсі (обидва – Барселона), Дезіре Дуе, Жоау Невеш (обидва – ПСЖ), Алехандро Гарначо, Коббі Мейну (обидва – Манчестер Юнайтед), Арда Гюлер (Реал), Александр Павлович (Баварія), Савіньйо (Манчестер Сіті) та Кенан Їлдиз (Ювентус).

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for EMERGING PLAYER are: Pau Cubarsí, Désiré Doué, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Kobbie Mainoo, João Neves, Aleksandar Pavlović, Savinho, Lamine Yamal, and Kenan Yildiz. pic.twitter.com/Gqgv5tOuU3 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

За підсумками 2023 року найкращим молодим футболістом став Ламін Ямал.

Раніше було опубліковано претендентів на звання найкращого гравця року за версією Globe Soccer Awards. До списку номінантів увійшли Вінісіус та Родрі, які боролися за "Золотий м'яч", а також Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, серед номінантів і український форвард Артем Довбик.

Також відомі претенденти на нагороду найкращому клубу 2024 року.