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Відомі претенденти на звання найкращого молодого гравця року

Олексій Мурзак — 14 листопада 2024, 13:50
Відомі претенденти на звання найкращого молодого гравця року
Globe Soccer Awards

Оголошено перелік претендентів на звання найкращого молодого футболіста року за версією Globe Soccer Awards.

У 2024 за нагороду боротимуться Ламін Ямал, Пау Кубарсі (обидва – Барселона), Дезіре Дуе, Жоау Невеш (обидва – ПСЖ), Алехандро Гарначо, Коббі Мейну (обидва – Манчестер Юнайтед), Арда Гюлер (Реал), Александр Павлович (Баварія), Савіньйо (Манчестер Сіті) та Кенан Їлдиз (Ювентус).

За підсумками 2023 року найкращим молодим футболістом став Ламін Ямал.

Раніше було опубліковано претендентів на звання найкращого гравця року за версією Globe Soccer Awards. До списку номінантів увійшли Вінісіус та Родрі, які боролися за "Золотий м'яч", а також Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, серед номінантів і український форвард Артем Довбик.

Також відомі претенденти на нагороду найкращому клубу 2024 року.

Гарначо Арда Гюлер Ламін Ямал Савіньйо Александр Павлович Пау Кубарсі Жоау Невеш Дезіре Дуе Кенан Їлдиз Коббі Мейну

Ламін Ямал

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