Відомі претенденти на звання найкращого молодого гравця року

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for EMERGING PLAYER are: Pau Cubarsí, Désiré Doué, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Kobbie Mainoo, João Neves, Aleksandar Pavlović, Savinho, Lamine Yamal, and Kenan Yildiz. pic.twitter.com/Gqgv5tOuU3