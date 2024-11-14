Довбик номінований на нагороду Globe Soccer Awards
Український нападник Роми Артем Довбик увійшов до списку номінантів Globe Soccer Awards.
Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".
Український форвард потрапив до двох номінацій премії Globe Soccer Awards. Артем позмагається за звання найкращого форварда з Філом Фоденом, Ерлінгом Голандом, Гаррі Кейном, Лаутаро Мартінесом, Кіліаном Мбаппе, Мохамедом Салахом, Вінісіусом, Ніко Вільямсом і Ламіном Ямалом.
Також українець претендуватиме на нагороду найкращому гравцю.
Проголосувати за Довбика можна на сайті Globe Soccer Awards за посиланням.
Нещодавно Артем посів 29 місце у голосуванні за найкращого футболіста планети у 2024 році від France Football.