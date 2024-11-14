Довбик номінований на нагороду Globe Soccer Awards

Український нападник Роми Артем Довбик увійшов до списку номінантів Globe Soccer Awards.

Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

Український форвард потрапив до двох номінацій премії Globe Soccer Awards. Артем позмагається за звання найкращого форварда з Філом Фоденом, Ерлінгом Голандом, Гаррі Кейном, Лаутаро Мартінесом, Кіліаном Мбаппе, Мохамедом Салахом, Вінісіусом, Ніко Вільямсом і Ламіном Ямалом.

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST FORWARD are: Artem Dovbyk, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Nico Williams, and Lamine Yamal. pic.twitter.com/DCmDlkpRRw — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

Також українець претендуватиме на нагороду найкращому гравцю.

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN'S PLAYER are: pic.twitter.com/L0OvjIGHw5 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

Проголосувати за Довбика можна на сайті Globe Soccer Awards за посиланням.

Нещодавно Артем посів 29 місце у голосуванні за найкращого футболіста планети у 2024 році від France Football.