Названо претендентів на звання найкращого клубу року за версією Globe Soccer Awards

Відомі претенденти на звання найкращого клубу року за версією Globe Soccer Awards.

До списку претендентів увійшли: Аль-Ахлі, Аль-Айн, Аталанта, Атлетіко Мінейро, Баєр, Ботафого, Інтер, Манчестер Сіті, Олімпіакос, ПСЖ, Реал та Спортинг.

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN'S CLUB are: Al Ahly FC, Al-Ain FC, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter Milan, Manchester City, Olympiacos, PSG, Real Madrid, and Sporting CP. pic.twitter.com/PPGmFbO359 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

Церемонія вручення нагороди відбудеться 27 грудня у Дубаї. Минулого року володарем нагороди став Манчестер Сіті.

Раніше було опубліковано претендентів на звання найкращого гравця року за версією Globe Soccer Awards. До списку номінантів увійшли Вінісіус та Родрі, які боролися за "Золотий м'яч", а також Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, серед номінантів і український форвард Артем Довбик.