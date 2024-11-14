Названо претендентів на звання найкращого клубу року за версією Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards
Відомі претенденти на звання найкращого клубу року за версією Globe Soccer Awards.
До списку претендентів увійшли: Аль-Ахлі, Аль-Айн, Аталанта, Атлетіко Мінейро, Баєр, Ботафого, Інтер, Манчестер Сіті, Олімпіакос, ПСЖ, Реал та Спортинг.
Церемонія вручення нагороди відбудеться 27 грудня у Дубаї. Минулого року володарем нагороди став Манчестер Сіті.
Раніше було опубліковано претендентів на звання найкращого гравця року за версією Globe Soccer Awards. До списку номінантів увійшли Вінісіус та Родрі, які боролися за "Золотий м'яч", а також Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, серед номінантів і український форвард Артем Довбик.